مركز نظامي الكنجوي الدولي يعقد اجتماعه الـ17 رفيع المستوى في بكين

بكين، 24 يونيو، أذرتاج

بدأت فعاليات الاجتماع الـ17 رفيع المستوى لمركز نظامي الكنجوي الدولي في بكين 24 يونيو حزيران اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع المستغرق يومين في موضوع "تنمية الصين وفرص للعالم" ينظم بدعم سفارة أذربيجان في الصين والتعاون مع معهد العلاقات الخارجية الشعبية الصينية.

وخطب العضو السابق للمجلس الحكومي الصيني داي بينقوا في حفل الافتتاح للاجتماع مشيدا بتنظيم مركز نظامي الكنجوي الدولي مناقشات حول تأثير تنمية الصين على العالم والتعاون الدولي وعلى فرص تفتحها مبادرة "حزام واحد طريق واحد".

وقالت المندوبة المشاركة في رئاسة مركز نظامي الكنجوي الدولي وايرا ويكيه فرايبرقا إن المركز يعلب دور منصة حسنة من اجل مناقشة المسائل الملحة.

ويحضر الاجتماع المندوب المشارك في رئاسة المركز إسماعيل سراج الدين والرؤساء السابقون لكل من صربيا وبلغاريا والجبل الأسود وكرواتيا والبانيا ولاتفيا والرئيس السابق لهيئة إدارة البوسنة والهرسك ورؤساء الوزراء السابقون البلجيكي والروماني والكرواتي والباكستاني ورجالات الدولة النافذون ورئيس هيئة أمناء المركز ورؤساء معهد العلاقات الخارجية الشعبية الصينية وشخصيات اجتماعية سياسية بارزة صينية.