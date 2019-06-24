موريتانيا.. فوز المرشح محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية

باكو، 24 يونيو (أذرتاج).

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا مساء أمس الأحد فوز المرشح محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، المدعوم من الحزب الحاكم، في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت (22 يونيو الجاري)، بحصوله على نسبة 52.01 في المئة من أصوات الناخبين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع اتحاد يونا ان رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال أوضح في مؤتمر صحفي، أن اللجنة نظمت انتخابات "شفافة وذات مصداقية" ما يفتح الباب لأول تداول سلمي على السلطة في تاريخ البلاد.

وقال ولد بلال: إن "الشعب الموريتاني يحق له أن يفتخر بوضع لبنة جديدة في صرح الديمقراطية الذي يتطلع إلى بنائها".

وشارك في عملية التصويت 1.5 مليون ناخب لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، وتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين.