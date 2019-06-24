وزير الخارجية يستقبل نظيرته البلغارية

باكو، 24 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف نائبة رئيس الوزراء البلغاري وزيرة الخارجية يكاتيرينا زاخاريفا.

أفادت أذرتاج أن الوزيرين بحثا في اللقاء مسائل التعاون المفيد القائم في عدد عديد من المجالات بين البلدين معبرين عن الارتياح من الأوضاع الحالية للعلاقات.

وأشار الوزير محمدياروف إلى أن البيان المشترك في الشراكة الاستراتيجية الموقع عليه اثناء زيارة الرئيس إلهام علييف بلغاريا عام 2015م هو الوثيقة الرئيسية المفهومية من اجل تطوير العلاقات الثنائية مبلغا تنفيذ عمل كبير كفيل بتنفيذ بنود هذه الوثيقة في السنوات الأخيرة. كما لفت الوزير إلى عدم موافقة حجم التبادل التجاري بين البلدين مع إمكانات التعاون الاستراتيجي قائلا إن الطرفين ينبغي لهما إعادة النظر في خطوات مشتركة في هذا السياق.

وأكدت الوزير البلغارية زاخاريفا على أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين مفيدة أن المشاريع التي يجري تطويرها ضمن مشروع ممر الجنوب للغاز تكتسي بالغ الأهمية بالنسبة لبلغاريا وأشارت إلى نية بلاده أن تتحول إلى مركز عبور الطاقة في منطقة البلقان عبر خطوط نقل الطاقة الموجودة وجاري انشاؤها مع البلاد المجاورة.

وأشار الجانبان إلى أن الرحلات الجوية المباشرة بين باكو وصوفيا سببت بزياردة تبادل السياح بين البلدين باحثين خطوات إضافية من اجلها أن تعطي دفعة أخرى في هذا المجال.

وتحدث الوزير محمدياروف عن وتيرة المفاوضات الجارية لحل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا مستلفتا إلى ضرور حل النزاع على أساس مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي. وذكر بامتنان موقف بلغاريا المؤيد بسلامة أراضي أذربيجان داخل حدودها المعترف بها دوليا.

كما تمحور الجانبان على افاق التعاون التقليدي ضمن المنظمات الدولية وتبادل الدعم مؤكدين على التزامهما بتنسيق الجهود في هذا المجال.

بعد اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا.