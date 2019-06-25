شركة أذربيجانية تستثمر أكثر من 900 مليون يورو في مشروع منتجع بالجبل الأسود

باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ستستثمر شركة "أزمونت للاستثمار" (Azmont Investments) الأذربيجانية أكثر من 900 مليون يورو في مشروع منتجع "Portonovi Resort Montenegrо" في الجبل الأسود (مونتينيغرو).

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس وزراء الجبل الأسود دوشكو ماركوفيتش.

وقال رئيس الوزراء إن هذا هو أكبر مشروع في الجبل الأسود.