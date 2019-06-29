أنقرة، 29 يونيو / حزيران، (أذرتاج) التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن الجانبين ناقشا القضايا على جدول الأعمال بين البلدين خلال الاجتماع الذي استمر حوالي 35 دقيقة.

AZERTAG.AZ : أردوغان يلتقي ترامب على هامش قمة العشرين

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده