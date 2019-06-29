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    أردوغان يلتقي ترامب على هامش قمة العشرين

    ٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١١:٥‎٣]

    أنقرة، 29 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن الجانبين ناقشا القضايا على جدول الأعمال بين البلدين خلال الاجتماع الذي استمر حوالي 35 دقيقة.

    AZERTAG.AZ :أردوغان يلتقي ترامب على هامش قمة العشرين
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