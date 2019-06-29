باكو، 29 يونيو / حزيران، (أذرتاج) بعث رئيس مجلس وزراء دولة الكويت جابر المبارك الحمد الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان الصديقة. كما جاء في البرقية: "فخامة الرئيس / إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة تحية طيبة وبعد،،، يسعدنا بمناسبة احتفال جمهورية أذربيجان الصديقة بالعيد الوطني أن نبعث إلى فخامتكم بأخلص التهاني وأصدق التمنيات لكم بموفور الصحة والعافية ولشعبكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ويطيب لنا أن ننتهز هذه المناسبة لنشيد بالعلاقات الثنائية وأوجه التعاون القائم بين شعبينا الصديقين. مع أطيب التمنيات،،، جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء دولة الكويت"

AZERTAG.AZ : رئيس مجلس وزراء دولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني

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