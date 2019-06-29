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    منسك 2019م: حصاد ذهبية رابعة لصالح منتخب أذربيجان في الملاكمة

    ٢٩.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٢١]

    منسك، 29 يونيو، أذرتاج

    حصد الملاكم الأذربيجاني لورين ألفونسو دومنجز ذهبية رابعة لصالح منتخب أذربيجان في اليوم التاسع من النسخة الثانية من دورة ألعاب أوروبا منسك 2019م في 29 يونيو اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الملاكم الأذربيجاني المتنافس في وزن 81 كغ فاز على البريطاني ويتاكر في النهائي بحساب 3-2 ليصعد إلى المركز الأول.

    AZERTAG.AZ : منسك 2019م: حصاد ذهبية رابعة لصالح منتخب أذربيجان في الملاكمة
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