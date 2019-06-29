منسك 2019م: حصاد ذهبية خامسة لصالح منتخب أذربيجان في الكاراتيه
AzerTAg.az
٢٩.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٢٧]
منسك، 29 يونيو، أذرتاج
حصد لاعب الكاراتيه الأذربيجاني آسمان قربانلي ذهبية خامسة لصالح منتخب أذربيجان في اليوم التاسع من النسخة الثانية من دورة ألعاب أوروبا منسك 2019م في 29 يونيو اليوم.
أفادت أذرتاج أن لاعب الكاراتيه الأذربيجاني المتنافس في وزن 84+ كغ فاز على الكرواتي كفيسيتش في النهائي بحساب 5-0 ليصعد إلى المركز الأول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٢١]
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٢٠]
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٥٩]
٢٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:٢٦]
٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١١:٠٢]
٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٢٩]
٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١٥:١١]
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:١٤]
٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١٤:١٢]
٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١٢:١٠]
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٣٤]
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٤٦]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٦:١٩]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
١٢.٠٦.٢٠١٩ [١٥:٣٣]
٢٧.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٣]
٢٠.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٠٠]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢١]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢١]
٢١.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٩]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٥:١٣]
١٦.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢١]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٩]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٠١.٠٢.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.٠١.٢٠١٩ [١٤:١٥]
٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٤]
٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٣]
٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٤٤]
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٤٦]
٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٢٦]
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٠٦]
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٢:١٩]
٢٧.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٣١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك