منسك 2019م: حصاد ذهبية خامسة لصالح منتخب أذربيجان في الكاراتيه

منسك، 29 يونيو، أذرتاج

حصد لاعب الكاراتيه الأذربيجاني آسمان قربانلي ذهبية خامسة لصالح منتخب أذربيجان في اليوم التاسع من النسخة الثانية من دورة ألعاب أوروبا منسك 2019م في 29 يونيو اليوم.

أفادت أذرتاج أن لاعب الكاراتيه الأذربيجاني المتنافس في وزن 84+ كغ فاز على الكرواتي كفيسيتش في النهائي بحساب 5-0 ليصعد إلى المركز الأول.