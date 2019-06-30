    • / سياسة

    سياسة


    هدوء نسبي على خط الجبهة بخرق الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا

    ٣٠.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٣٢]

    باكو، 30 يونيو، أذرتاج

    شهد اليوم هدوء نسبيا على طول خط الجبهة بين جيشي الاحتلال الأرميني والدفاع الأذربيجاني.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن نظام وقف إطلاق النار انتهك بإطلاق وحدات الاحتلال الأرميني النار أحيانا وإطلاقا متقطعا ببعض اتجاهات خط التماس.

    AZERTAG.AZ : هدوء نسبي على خط الجبهة بخرق الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١١:٠٢]
    الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار بشكل متقطع
    ٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١١:٥‎٣]
    الجنود الأذربيجانيون يحضر العرض العسكري في بيلاروسيا
    ٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٣٠]
    الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار بشكل متقطع
    ٢٧.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣٧]
    مجموعة من قوة حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان تعود إلى أرض الوطن
    هدوء نسبي على خط الجبهة بخرق الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا