هدوء نسبي على خط الجبهة بخرق الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا

باكو، 30 يونيو، أذرتاج

شهد اليوم هدوء نسبيا على طول خط الجبهة بين جيشي الاحتلال الأرميني والدفاع الأذربيجاني.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن نظام وقف إطلاق النار انتهك بإطلاق وحدات الاحتلال الأرميني النار أحيانا وإطلاقا متقطعا ببعض اتجاهات خط التماس.