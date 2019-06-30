النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تستقبل المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي – إضافة

باكو، 30 يونيو، أذرتاج

استقبلت النائبة الأولى للرئيس سفيرة النوايا الحسنة لليونسكو مهربان علييفا في 30 يونيو اليوم المدير العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي التي تزور أذربيجان حاليا.

أفادت أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا عبرت عن امتنانها للمديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي على زيارة البلد للمشاركة في الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو المنعقدة في باكو مفيدة أن اهتمام السيدة أزولاي بفعاليات الدورة الـ43 يساهم في نجاحها. وأكدت بامتنان على تطور التعاون بين أذربيجان واليونسكو في كثير من المجالات الثقافة والعلم والتعليم وغيرها. وأشارت إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى السنوية الـ27 للتعاون بين الطرفين معبرة عن يقينها من استمرار التعاون الناجح في المستقبل من اجل حماية التراث الثقافي العالمي.

وتذكرت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي لقاءها مع مهربان علييفا في مقر المنظمة بباريس معبرة عن ارتياحها من عقد الدورة التالية للجنة التراث العالمي لليونسكو اهم الفعاليات بالنسبة للمنظمة في أذربيجان بين الدول الأعضاء. وأكدت على اجتماع ممثلي جميع البلاد في الأيام القادمة في باكو لمناقشة تدابير واجبة اتخاذها تكفل بحماية التراث العالمي. كما رفعت أزولاي شكرها على استضافة أذربيجان هذه الدورة التي تكتسي ببالغ الأهمية بالنسبة لليونسكو والتي يشارك فيها نحو 2500 ممثل.

بعد اللقاء تناولت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا والمديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي الغداء.