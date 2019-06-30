الرئيس إلهام علييف يستقبل المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي – إضافة

باكو، 30 يونيو، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في 30 يونيو اليوم المدير العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي مع الوفد المرافق لها التي تزور أذربيجان حاليا.

أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد التعبير عن تطور ناجح للتعاون بين أذربيجان واليونسكو والتطرق إلى أهمية عقد الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو في باكو مع الإشارة إلى استقطاب فعاليات الدورة اهتماما كبيرا عبر العالم.

وأشادت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي بمساهمة أذربيجان في الحوار بين الثقافات مشيرة إلى أهمية الأعمال المنفذة في البلد في حماية التراث الثقافي والتاريخي وتبليغه. وأضافت أزولاي أن اليونسكو تدعم مبادرة أذربيجان بتأسيس متحف العلم الأذربيجاني.

وتناول رئيس الدولة الحوار بين الثقافات قائلا إن "عملية باكو" قد تحولت إلى منصة عالمية كبيرة وهي مدعومة عن جانب مختلف المنظمات الدولية. وابلغ الرئيس إلهام علييف أن حماية التراث الثقافي والطبيعي في البلد احدى المسائل الأهم المدرجة في جدول الأعمال.

وتم التعبير أثناء المباحثة عن الارتياح من تطور التعاون بين أذربيجان واليونسكو في مجال العلم والتعليم مع التأكيد على أهمية المشاريع المنفذة بالتعاون مع اليونسكو في هذا المجال.