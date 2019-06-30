باكو، 30 يونيو، أذرتاج

جرى في 30 يونيو اليوم لدى مركز حيدر علييف حفل افتتاح الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

أفادت أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس سفيرة النوايا الحسنة لليونسكو مهربان علييفا شاركت في الحفل.

وألقت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا كلمة في حفل الافتتاح.

ثم خطب المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي ورئيس الهيئة التنفيذية للمنظمة بيونغ هيون لي ووزير الثقافة الأذربيجاني.

ويشارك في فعاليات الدورة الثالية والأربعين اكثر من ألفين وخمسمائة ممثل عن مئة وثمانين بلدا بما فيهم الوزراء والمديرون العوام لمختلف المنظمات والمندوبون عن المنظمات الدولية في أذربيجان وسفراؤهم وأعضاء الحكومة الأذربيجانية.

وتنظر الدورة في 36 ملفا مرشحا من جانب الدول الأعضاء إلى ادراج قائمة التراث العالمي لليونسكو ومنها 28 ملفا ثقافي و6 ملفات طبيعية وملفان مختلطان ثقافي وطبيعي بجانب عقد نحو 50 جلسة ومعرضا بالتوازي مع فعاليات الدورة.