أناما تبطل مفعول نحو 100 ذخيرة غير منفجرة في 10 محافظات خلال يونيو

باكو، 1 يوليو، أذرتاج

أعلنت الوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الألغام / أناما / تقريرا شهريا تاليا لها حول فعالياتها المكثفة لفحص ومسح أراضي محافظات أذربيجان خاصة المحاذية لخط الجبهة للكشف عن ذخائر حية وغير منفجرة مهددة لحياة المدنيين.

أفادت أذرتاج عن تقرير أناما أن خبراء ومتخصصي الوكالة قاموا خلال شهر يونيو حزيران المنتهي بتفتيش ومسح 723ر520 متر مربع او 07ر52 هيكتارا شملت على أراض لمحافظات أغدام أغصطفا وجبرائيل وخيزي وصاليان وساموخ وتارتار ومدن باكو وكنجة ولنكران الأذربيجانية وكشفوا عن 99 ذخيرة حية ولغمين اثنين ضد الدبابات ولغما واحدا تدريبيا ضد الدبابات وأبطلوا مفعولها بنجاح.

وشارك في العمليات 470 متخصص و126 اداري وموظف و6 آلات إزالة ألغام، و40 كلبا مدربا.

وتم حتى الآن تطهير مساحة 534 مليون و971 ألف و929 متر مربع او 497ر53 هيكتارا وإبطال مفعول عدد 803 ألف و698 لغم وذخائر حية.

لم يحدث أي انفجار للألغام والذخائر غير المنفجرة خلال الشهر السابق.