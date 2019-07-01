الاجتماع الـ176 للمجلس الوزاري لمنظمة الأوبك في فيينا اليوم

باكو، 1 يوليو، أذرتاج

تنطلق اليوم فعاليات الاجتماع الـ176 للمجلس الوزاري للبلدان الأعضاء لدى الأوبك في عاصمة النمسا فيينا اليوم.

أفادت أذرتاج أن يومي 1 و2 يوليو يعقد الاجتماع الـ15 للجنة المراقبة المشتركة لوزراء أوبك زائدة والاجتماع الـ6 لوزراء البلدان الأعضاء وغير الأعضاء لدى أوبك.

ويمثل أذربيجان في فعاليات الأوبك وزير الطاقة برويز شاهبازوف.

ويرتكز المشاركون على مسألة قبول قرار حول مستوى الاستخراج للنصف الثاني من العام على أساس تحليل سوق النفط العالمي مع النظر في تمديد مدة تنفيذ بيان التعاون قدر 6 او 9 اشهر.