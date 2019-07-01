930 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والهند

باكو، 1 يوليو / تموز، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والهند 930 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها السفير الهندي لدى بلدنا بافيتلونق فانلالفنا في منتدى الأعمال الأذربيجاني الهندي المنعقد اليوم في باكو.

قال السفير: "تم تكوين 720 مليون دولار من حجم التبادل التجاري الأذربيجاني من واردات الهند. نحن حريصون على توسيع العلاقات الاقتصادية".