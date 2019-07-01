أذربيجان تدعم الاقتراح بتمديد الاتفاقية على خفض استخراج النفط ضمن أوبك زائدة

فيينا، 1 يوليو، أذرتاج

اقترح في الاجتماع الـ15 للجنة المراقبة المشتركة لوزراء أوبك زائدة المنعقد في فيينا 1 يوليو اليوم بتمديد سريان بيان التعاون على خفض استخراج النفط دون تعديل الحصص الموجودة لمدة 9 اشهر أخرى.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطاقة أن وزير الطاقة برويز شاهبازوف خطب في الاجتماع مشيرا إلى أن الالتزام بفائض بالتعهدات حول بيان التعاون المتبنى ديسمبر العام الماضي تم التصدي لانخفاض حاد لسعر النفط. وأضاف أن ذلك شكل حد سعر يخدم لمصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء:

"نلاحظ ابتداء من نهاية مايو نزعة انخفاض سعر النفط من جديد وعلى الرغم من تنبؤات بزيادة الطلب العالمي بالنفط قدر مليون و140 ألف برميل يوميا قياس إلى العام الماضي فإن السوق فيها حجم زائد من النفط المتوفر بجانب استمرار زيادة احتياطات النفط في بلاد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن المتوقع تفوق عروض النفط العالمية على الطلب في السنوات القادمة أيضا. فلذلك هناك حاجة إلى تمديد الاتفاقية على تقييد استخراج النفط بمواصلة اتخاذ تدابير التسوية."

واكد الوزير في كلمة ألقاها على أن أذربيجان التزمت بالكامل بتعهدها خفض استخراج النفط اليومي قدر 20 ألف برميل مفيدا ا انتاج النفط المتوسط اليومي خلال مدة 6 اشهر كانت الاتفاقية ساري المفعول بنسبة 125 في المائة.

ولفت الوزير شاهبازوف إلى أن أذربيجان تدعم الاقتراح بتمديد سريان مفعول الاتفاقية.