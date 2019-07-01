    • / سياسة

    سياسة


    وزير الدفاع الأذربيجاني يجري لقاءات في بيلاروس

    ٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٠٧]

    باكو، 1 يوليو (أذرتاج).

    سيتوجه وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف الى مينسك في 2 يوليو تلبية لدعوة وزير الدفاع البيلاروسي الجنرال اندري رافكوف.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الأذربيجاني سيشارك على هامش الزيارة في الفعاليات المهيبة المكرسة لذكرى مرور 75 عاما على تحرير بيلاروس من المحتلين الألمان الفاشيين وليوم الاستقلال.

    كذلك يخطط زيارة الوزير الاذربيجاني الى افراد اسرة بطل أذربيجان الصاغ آناتولي داودوفيتس الى جانب لقاءاته مع القيادة العسكرية السياسية لهذا البلد.

    يجب الذكر ان عسكريين اذربيجانيين سيشاركون في العرض العسكري المزمع اقامته في 3 يوليو في منسك.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يجري لقاءات في بيلاروس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:٢٠]
    حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية
    ٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٠:٥‎١]
    هدوء نسبي على خط الجبهة بخرق الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا
    ٣٠.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٣٢]
    هدوء نسبي على خط الجبهة بخرق الاحتلال الأرميني وقف إطلاق النار أحيانا
    ٢٩.٠٦.٢٠١٩ [١١:٠٢]
    الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار بشكل متقطع
    وزير الدفاع الأذربيجاني يجري لقاءات في بيلاروس