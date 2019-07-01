وزير الدفاع الأذربيجاني يجري لقاءات في بيلاروس

باكو، 1 يوليو (أذرتاج).

سيتوجه وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف الى مينسك في 2 يوليو تلبية لدعوة وزير الدفاع البيلاروسي الجنرال اندري رافكوف.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الأذربيجاني سيشارك على هامش الزيارة في الفعاليات المهيبة المكرسة لذكرى مرور 75 عاما على تحرير بيلاروس من المحتلين الألمان الفاشيين وليوم الاستقلال.

كذلك يخطط زيارة الوزير الاذربيجاني الى افراد اسرة بطل أذربيجان الصاغ آناتولي داودوفيتس الى جانب لقاءاته مع القيادة العسكرية السياسية لهذا البلد.

يجب الذكر ان عسكريين اذربيجانيين سيشاركون في العرض العسكري المزمع اقامته في 3 يوليو في منسك.