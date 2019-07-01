العثور على كنز قديم في طشقند

طشقند، 1 يوليو (أذرتاج).

تم العثور على كنز قديم يعود تاريخ مقتنياته الى الفترة ما بين القرن التاسع والتاسع عشر ميلاديا في طشقند بأوزبكستان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الأوزبكية ان الكنز يحتوي على مسكوكات ذهبية قديمة وخرائط تظهر أماكن هذه المسكوكات وحوالي 100 مخطوطة دينية وتماثيل مسيحية دينية الى جانب المسكوكات الفضية والنحاسية والأشياء المصنوعة في تركستان في الفترة ما بين القرنين المذكورين والمخطوطات العائد تاريخها الى عهد امير بوخارى عليم خان ومآخذ نادرة متعلقة بالقارتين الاوربية والآسيوية.

اقترح لشراء كتاب مذهب موجود في الكنز 600 ألف دولار.