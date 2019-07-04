تسليم الكنز المكتشف في طشقند الى متحف التاريخ

باكو، 4 يوليو (أذرتاج).

تم تسليم الكنز القديم الذي تم العثور عليه في طشقند باوزبكستان إلى متحف التاريخ الأوزبكي.

يعود تاريخ مقتنيات الكنز الى الفترة ما بين القرن التاسع والتاسع عشر ميلاديا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الأوزبكية ان الكنز يحتوي على مسكوكات ذهبية وفضية وبرونزية قديمة وخرائط تظهر أماكن هذه المسكوكات وحوالي 92 كتابا قيما ومخطوطات باللغات العربية والتركية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والوثائق التاريخية وتماثيل مسيحية دينية والأشياء المصنوعة في تركستان في الفترة ما بين القرنين المذكورين والمخطوطات العائد تاريخها إلى عهد امير بوخارى عليم خان ومآخذ نادرة متعلقة بالقارتين الأوربية والآسيوية.