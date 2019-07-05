عقد قمة زعماء تركيا وروسيا وإيران

باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ستعقد قمة زعماء تركيا وروسيا وإيران في شهر أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "الأناضول" للأنباء أن هذه الكلمات قالها المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في مؤتمر صحفي تقليدي.

قال إن الرؤساء رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني سيناقشون الوضع في منطقة إدلب السورية والأمن في المنطقة والقضايا العالمية الأخرى خلال القمة الثلاثية. وكما تخطط عقد قمة رباعية تركية روسية ألمانية فرنسية في تركيا.

وأشار إلى أن القمة ستبحث ملفات أمنية إقليمية على رأسها الوضع السوري ستعقد في إسطنبول عشية الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تطرق إبراهيم قالن إلى آخر التطورات حول شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "S-400". قال إنه سيتم جلب هذه الأسلحة إلى تركيا قريبا. وأضاف أن نظم الدفاع هذه لا يشكل تهديدا للدول الأخرى وخاصة نظام الأمن التابع لحلف الناتو. أما موقع أنظمة الصواريخ في تركيا فستقرر القيادة العامة للقوات المسلحة.