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    سياسة


    بحث مسائل تطوير العلاقات بين أذربيجان وبيرو

    ٠٥‎.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:٤٤]

    باكو، 5 يوليو (أذرتاج).

    أجرى وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف العديد من اللقاءات على هامش زيارة عمل يقوم بها إلى بيرو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان إلمار محمدياروف ناقش مع نظيره في بيرو نيستور بوبوليزيو بارداليس تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والتعاون في إطار المنظمات الدولية.

    أعرب محمدياروف عن شكره لنظيره على دعم قبول أذربيجان كعضو مراقب في تحالف المحيط الهادئ.

    وقال إن أذربيجان حريصة على التعاون مع التحالف مشيرا إلى إمكانيات للمشاركة النشطة في التعاون التجاري بين تحالف المحيط الهادئ والبلدان الآسيوية.

    كما نوقشت في اللقاء مسائل التعاون في إطار التحالف أثناء رئاسة أذربيجان حركة عدم الانحياز.

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