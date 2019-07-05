تطوير الدبلوماسية البرلمانية بين أذربيجان وبيرو مهم جدا

باكو، 5 يوليو (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف برئيس الكونغريس البيرولي دانيل اينريقي سالافيري فيلا أثناء زيارة عمل يقوم به إلى بيرو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية أن الوزير محمدياروف أعرب عن شكره على الموقف العادل الذي اتخذه برلمان بيرو في بيان خاص عن النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان واحتلال الأراضي الأذربيجانية. وأشار إلى ضرورة تطوير الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.

في الوقت ذاته اعرب كل من رئيس لجنة الثقافة في البرلمان ورئيس مجموعة الصداقة بين بيرو وأذربيجان عضو الكونغرس دالميرو بالومينو اورتيز وعضو الكونغرس خوان كارلوس ديل اقيلا وعضو مجموعة الصداقة عضو الكونغرس فيكتور اندريس غارثيا بيلاوندي في كلماتهم عن انطباعاتهم عن أذربيجان.

كما أجريت في اللقاء مناقشات مثمرة تشمل مجالات مختلفة للعلاقات بين أذربيجان وبيرو وبشكل عام أمريكا اللاتينية.