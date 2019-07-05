النائبة الأولى لرئيس الجمهورية تلتقي السفيرة الفرنسية المسئولة عن المحادثات الدولية في شئون القطبين الشمالي والجنوبي

باكو، 5 يوليو (أذرتاج).

التقت النائبة الأولى لرئيس الجمهورية السيدة مهربان علييفا مع السفيرة الفرنسية المسئولة عن المحادثات الدولية في شئون القطبين الشمالي والجنوبي ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة السابقة سيقولين رويال التي تزور أذربيجان للمشاركة في الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو.

أفادت وكالة أذرتاج انه التقطت صورة تذكارية جماعية في البداية.

أعربت السيدة مهربان علييفا عن ثقتها في أن تكون زيارة سيقولين رويال مثمرة. وأشادت بتطور العلاقات بين أذربيجان وفرنسا في العديد من المجالات مشيرة إلى وجود العلاقات السياسية الثنائية في اعلى مستوى. ووصفت السيدة مهربان علييفا زيارة الرئيس إلهام علييف في العام الماضي وزيارتها في هذا العام الى فرنسا والمحادثات والوثائق الموقعة بالمؤشر على المستوى الرفيع للعلاقات السياسية.

كما قالت السيدة مهربان علييفا إن التعاون الاقتصادي يشهد تطورا ناجحا مشيرة إلى وجود إمكانيات جيدة في هذا المجال. قالت إن أذربيجان أكبر شريك تجاري لفرنسا في جنوب القوقاز. وأضافت أن العديد من الشركات الفرنسية تعمل بنجاح في أذربيجان.

كما تطرقت السيدة مهربان علييفا الى أهمية التعاون في المجال الإنساني بين البلدين مشيدة بنشاط مدرسة باكو الفرنسية والجامعة الأذربيجانية الفرنسية.

بدورها قالت السفيرة الفرنسية سيفولين رويال إن لقاءها مع النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني لشرف كبير لها. وذكرت الضيفة الزيارة الأخيرة التي قامت بها مهربان علييفا الى باريس مشيدة بهذه الزيارة.

كما نوقشت في اللقاء المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.