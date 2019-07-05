باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج) انطلقت اليوم فعاليات منتدى التجارة والتعاون بين أذربيجان ومقاطعة شانسي الصينية. أفادت وكالة أذرتاج أن المنتدى ينظم صندوق تشجيع الاستثمار والتصدير بأذربيجان (أذبرومو) والغرفة التجارية لمقاطعة شانسي والحكومة الشعبية لمدينة سيان. وألقى كلمة في حفل افتتاح المنتدى نائب وزير الاقتصاد نيازى سفروف والمستشار التجارى والاقتصادى بالسفارة الصينية في أذربيجان فان تشونجان والقائم بأعمال رئيس "أذبرومو" يوسف عبداللايف ونائب مدير الإدارة التجارية لمقاطعة شانسى تان جانجان.

AZERTAG.AZ : باكو تستضيف منتدى التجارة والتعاون بين أذربيجان ومقاطعة شانسي الصينية

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