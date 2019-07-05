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    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والصين 1.1 مليار دولار في 5 أشهر

    ٠٥‎.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٥‎٤]

    باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والصين في 5 أشهر للعام الجاري 1.1 مليار دولار وذلك ارتفع 2.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب وزير الاقتصاد نيازي سفروف.

    قال نائب الوزير إن حجم التبادل التجاري الكلي بين البلدين في العام الماضي بلغ 1.3 مليار دولار.

    وأضاف الوزير أن أذربيجان فيها نحو 119 شركة ذات الرأسمال الصيني مسجلة مؤكدا أن أذربيجان استثمرت في الصين 1.7 مليار دولار والصين في أذربيجان 800 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والصين 1.1 مليار دولار في 5 أشهر
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