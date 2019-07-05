رئيس الجمهورية التونسية يهنئ الرئيس الأذربيجاني

باكو، 5 يوليو / تموز، (أذرتاج)

أرسل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده.

كما يلي في البرقية:

"فخامة الرئيس إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان

يسعدني، بمناسبة احتفال جمهورية أذربيجان بعيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة ولشعب أذربيجان الصديق باطراد التقدم والرفاه.

كما يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب لفخامتكم عن حرصنا على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا لما فيه خير للشعبين الصديقين.

الباجي قايد السبسي

رئيس الجمهورية التونسية".