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    اقتصاد


    عقد اجتماع عام لمجلس الاعمال الأذربيجاني الروسي

    ٠٥‎.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٢٧]

    باكو، 5 يوليو، أذرتاج

    عقد اجتماع عام لمجلس الأعمال الأذربيجاني الروسي لدى مركز باكو للأعمال.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الاقتصاد أن الاجتماع العام استمع إلى تقرير حول نتائج النصف الأول من 2019م.

    كما بحث المشاركون المهام المنوطة للنصف الثاني من العام الحالي مع مذاكرة خطوات وفعاليات تتخذ نحو توسيع فعاليات المجلس في مجالات الصناعة والزراعة والإنشاء والسياحة والمالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطع الاقتصادية.

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