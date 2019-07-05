ملتقى التجارة والتعاون الأذربيجاني الصيني يشهد توقيع 3 اتفاقيات

باكو، 5 يوليو (أذرتاج).

يخطط توقيع 3 اتفاقيات في إطار ملتقى التجارة والتعاون الأذربيجاني الصيني الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو بحضور ممثلي ما يزيد عن 70 شركة أذربيجانية إلى جانب حوالي 40 شركة من ولاية شانسي الصينية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا أعلنه القائم بأعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) يوسف عبداللايف في حديثه مع الصحفيين.