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    زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وولاية شانسي الصينية 10 ملايين دولار في هذا العام

    ٠٥‎.٠٧.٢٠١٩ [١٩:٥‎٧]

    باكو، 5 يوليو (أذرتاج).

    قال نائب رئيس حكومة مدينة سيان قاو قاو في كلمة ألقاها في ملتقى التجارة والتعاون بباكو ان حجم التبادل التجاري بين ولاية شانسي وأذربيجان شهد زيادة بحجم 10 ملايين دولار في هذا العام.

    أضاف أن حجم التبادل التجاري بين شانسي وأذربيجان ازداد بنسبة 29 في المائة في العام الماضي. في 5 يوليو سيصل إلى أذربيجان القطار الذي انطلق من ولاية شانسي. وهذا سيساهم في المزيد من توسيع العلاقات بين البلدين.

    ولفت الضيف الصيني إلى أن ولاية شانسي ستستضيف في سبتمبر منتدى التعاون الاوروآسي الثامن. ودعا رجال الأعمال والمسئولين من أذربيجان للمشاركة في المنتدى.

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وولاية شانسي الصينية 10 ملايين دولار في هذا العام
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