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    أذربيجان تستقبل قطار الحاويات المنطلق من الصين

    ٠٦.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٤٢]

    باكو، 6 يوليو (أذرتاج).

    استقبلت باكو عاصمة أذربيجان قطار الحاويات المنطلق من مدينة سيان الصينية في حفل مهيب حضره وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفايف ورئيس "سكك الحديد الأذربيجانية" جاود قوربانوف ونائب رئيس حكومة مدينة سيان قاو قاو ونائب مدير إدارة الشئون التجارية في ولاية شانسي تان يونتانق.

    تحدث الوزير الأذربيجاني عن العلاقات الأذربيجانية الصينية مشيرا إلى توقيع 10 اتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون دولار بين الشركات الصينية والأذربيجانية، ذلك في إطار منتدى "حزام واحد وطريق واحد" الثاني الذي حضره الرئيس الأذربيجاني في الصين في أبريل هذا العام.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تستقبل قطار الحاويات المنطلق من الصين
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