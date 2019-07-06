أذربيجان: انفجار قذيفة في قاعدة عسكرية يؤدي الى مقتل جنديين
AzerTAg.az
٠٦.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٥٧]
باكو، 6 يوليو (أذرتاج).
قتل الجنديان صلاحوف سامر جينكيز اوغلو واغالاروف عامد الدين شاهمالي اوغلو وجرح الجندي الآخر محمدوف نورلان رحيم اوغلو نتيجة انفجار قذيفة دبابة بعد سقوطها من يد الجندي.
تنقل قيادة وزارة الدفاع تعازيها الى ذويهما واقربائهما متمنية لهما السلوان.
وفتحت التحقيقات في ملابسات الحادث.
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