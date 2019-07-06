أذربيجان تفتح دار التجارة في سيان بالصين

باكو، 6 يوليو (أذرتاج).

ستفتح أذربيجان دار التجارة في مدينة سيان بولاية شانسي الصينية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله وزير الاقتصاد شاهين مصطفايف مشيرا الى ان افتتاحها مخطط حتى نهاية هذا العام.

أضاف الوزير ان حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والصين يشكل 43 في المائة من حجم تبادلها التجاري مع بلدان جنوب القوقاز بشكل عام. وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى لهذا العام، وهذا زيادة بنسبة 2.6 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي