الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى تلعب دورا خاصا في تطوير العلاقات بين أذربيجان والجبل الأسود

باكو، 6 يوليو، أذرتاج

قال سيران ميرزازاده إن الزيارة الرسمية التي قام بها دوشكو ماركوفيتش رئيس الوزراء للجبل الأسود أذربيجان فترة 23-25 يونيو الماضي تكتسي ببالغ الأهمية من حيث المزيد من تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.

أفادت أذرتاج عن ميزازاده رئيس مركز أذربيجان والجبل الاسود للثقافة والاقتصاد قوله في تصريح له لوكالة أذرتاج إن رئيس الوزراء ماركوفيتش والوفد المرافق له دعوا اثناء الزيارة مستثمري أذربيجان للمشاركة في مشاريع الزراعة والنقل والبنية التحتية في الجبل الأسود وكذلك في مشاريع تنمية أقاليم شمالية هناك. وقدموا معلومات مفصلة حول برامج تشجيعية لحكومة الجبل الأسود وبلدياتها.

وأوضح رئيس المركز أن علاقات التعاون التي تعتمد على علاقات الصداقة بين البلدين تزداد توسعا وتعول على إعطاء بعثة دبلوماسية افتتحت في أذربيجان للجبل الأسود دفعة تعميقَ التعاون وتطويره في جميع المجالات. وأقيمت علاقات جيدة بين البلدين. وتخصص أذربيجان دوما اهتماما خاصا لتطوير العلاقات مع الجبل الأسود. وثمة تعاون مثمر اليوم بين البلدين. ويبحث الجانبان سبل المزيد من توسيع هذه العلاقات.

وأشار إلى أن منتدى الاعمال المنعقد على هامش زيارة رئيس الوزراء للجبل الأسود جرى بالمستوى العالي ويتطلع الجانبان إلى نتائج جيدة لها قريبا. ويستهدف المركز إلى تطوير العلاقات الجيدة بين البلدين بمختلف الفعاليات الوطنية والدولية ولها علاقات التعاون مع الهياكل والمؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين.