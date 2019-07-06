باكو، 6 يوليو / تموز، (أذرتاج) صدرت تركيا 912.9 ألف طن من وقود الطائرات إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن حجم وقود الطيران التركي الذي تم تصديره إلى أذربيجان في شهر يناير بلغ 217.8 ألف طن و217.6 ألف طن في فبراير و240.2 ألف طن في مارس و237.3 ألف طن في أبريل.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تستورد 913 ألف طن من وقود الطائرات من تركيا خلال هذا العام

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