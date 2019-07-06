الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس إقليم وينيتو الإيطالية مع الوفد المرافق له – إضافة

باكو، 6 يوليو، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في 6 يوليو اليوم رئيس إقليم وينيتو الإيطالية لوكا زايا مع الوفد الإيطالي المرافق له.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف قال إن التعاون الأذربيجاني الإيطالي يتطور بنجاح في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والثقافة وغيرها والبلدين يعززان علاقات الشراكة الاستراتيجية. وأشار رئيس الدولة إلى أن العلاقات الأذربيجانية الإيطالية التي تعتمد على المصالح المتبادلة احد النماذج الجميلة للتعاون الناجح. ووصف الرئيس إلهام علييف زيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أذربيجان العام الماضي بإحدى الخطوات الهامة المتخذة في هذا النحو. وتناول الرئيس إلهام علييف فعاليات ناجحة لشركات إيطالية في المشاريع الكبيرة في أذربيجان مؤكدا على أهمية مشروع ممر الجنوب للغاز إشارة منه إلى أن المشروع واسع النطاق من اجل التعاون الدولي وهو مسهم في العلاقات الأذربيجانية الإيطالية وفي الوقت ذاته في تنمية التعاون الإقليمي اسهاما أساسيا ويقرب البلاد الواقعة على طول المسار بعضها من بعض.

وعبر رئيس إقليم وينيتو الإيطالية لوكا زايا على الاستقبال مؤكدا على أهمية العلاقات ما بين الأقاليم من حيث المزيد من تطوير التعاون بين البلدين. وقدم معلومات حول الإقليم الذي يمثله لرئيس الدولة مفيدا أن ثمة إمكانات كبيرة لتطوير التعاون الموجود. وقال إن أذربيجان معروفة جيدا في إقليم وينيتو الإيطالية بمشاركتها الفاعلة في بينالي البندقية للفنون الجميلة من خلال جناحها الخاص.

وقال امين الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الخارجي الإيطالية قوقليلمو بيكي إن أذربيجان وإيطاليا بينهما علاقات استراتيجية شاملة مشيرا إلى وجود فرص جيدة من اجل المزيد من توسيع التعاون القائم. واكد على أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي على وشك الانتهاء إشارة منه إلى أهمية مشروع ممر الجنوب للغاز.

وتبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.