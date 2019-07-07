باكو، 7 يوليو، أذرتاج حصدت لاعبة الجمباز الأذربيجانية مارينا نكراسوفا أول ذهبية لمنتخب أذربيجان في الدورة الـ30 للألعاب الجامعية العالمية الصيفية المنظمة في مدينة نابولي الإيطالية. أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد الأذربيجاني للجمباز أن اللاعبة نكراسوفا تنافست في مسابقات النهائي في الجمباز الفني المنظمة 7 يوليو اليوم مع 51 رياضية من 28 بلدا وأصبحت فائزة برصيد 14 نقطة كاملة. وتمثل أذربيجان في مسابقات الجمباز الإيقاعي بالألعاب الجامعية العالمية اللاعبة زهرة اغاميروفا.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تحصد أول ذهبية في دورة الألعاب الجامعية العالمية الـ30 في نابولي

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