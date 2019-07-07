الرئيس إلهام علييف يهنئ الشعب بمناسبة إدراج قصر إمارة شاكي ومركز شاكي التاريخي في قائمة التراث العالمي لليونسكو

باكو، 7 يوليو، أذرتاج

هنأ الرئيس إلهام علييف الشعب الأذربيجاني بمناسبة إدراج قصر إمارة شاكي ومركز شاكي التاريخي في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

أفادت أذرتاج عن بيان المكتب الإعلامي للرئيس الأذربيجاني أن الرئيس إلهام علييف كتب في برقية تهنئة:

"مواطنينا الأعزاء،

أدرج ملف "مركز شاكي التاريخي مع قصر إمارة شاكي" / خان سراي/ الأذربيجاني في قائمة التراث العالمي لليونسكو في الجلسة التالية للدورة الـ43 للجنة التراث العالمي للمنظمة المنعقدة لدى مركز باكو للمؤتمر في 7 يوليو اليوم.

الجزء التاريخي من شاكي احدى أقدم مدن أذربيجان معترف طوال العصور به كأحد مراكز الثقافة للبلد. وحماية الجزء التاريخي من مدينة شاكي الغنية بالآثار الفريدة وتطويرها يلقى دائما رعاية خاصة عن جانب الدولة.

ويأتي ذلك امتدادا لما تبذله أذربيجان حكومة ودولة من اجل تعريف التراث الثقافي الوطني بالمستوى العالمي خاصة في السنوات الأخيرة بجانب تنفيذ عدد عديد من المشاريع الرامية إلى حمايتها وذلك بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية خاصة اليونسكو، مما ضمن إدراج مجمع ايتشري شهر وبرج العذراء ومجمع قصر الشيروانشاه وكذلك فن النقش على الصخور في قوبوستان في قائمة التراث العالمي لليونسكو إضافة إلى 13 نموذجا للتراث الثقافي غير المادي للشعب الأذربيجاني في قائمة المنظمة المذكورة ذات الصلة.

المواطنون الأعزاء،

إن قصر خان شاكي والكروان سراي والمسجد والمآذن والجسور القديمة وورشات عمل حرفية وبيوت ومنازل أثرية التي تجسد على حد ذاتها ماضينا في مركز شاكي التاريخي تعتبر من اليوم تراثا ثقافيا عالميا وليس للشعب الأذربيجاني فقط.

وأهنئ جميع الشعب الأذربيجاني بمناسبة مناداة "مركز شاكي التاريخي مع قصر إمارة شاكي" / خان سراي/ الأذربيجاني بالتراث العالمي من قبل اليونسكو.

إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان

مدينة باكو،

7 يوليو عام 2019م. "