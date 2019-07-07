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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة إدراج قصر إمارة شاكي ومركز شاكي التاريخي في قائمة التراث العالمي لليونسكو

    ٠٧.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:١١]

    باكو، 7 يوليو، أذرتاج

    هنأت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا الشعب الأذربيجاني بمناسبة إدراج قصر إمارة شاكي ومركز شاكي التاريخي في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

    أفادت أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا كتبت في حسابها الرسمي على شبكة الانستقرام ما يلي:

    "أحرز الشعب الأذربيجاني إنجازات كبرى في تعريف الثقافة الوطنية وتقاليده وتراثه التاريخي بنوادرها وزخارفها عبر العالم. واليوم نحتفل بإدراج ملف "مركز شاكي التاريخي مع قصر إمارة شاكي" / خان سراي/ الأذربيجاني في قائمة التراث العالمي لليونسكو في الجلسة التالية للدورة الـ43 للجنة التراث العالمي المنعقدة في باكو. وأهنئ جميع الشعب الأذربيجاني بمناسبة هذا الحدث التاريخي".

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة إدراج قصر إمارة شاكي ومركز شاكي التاريخي في قائمة التراث العالمي لليونسكو
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