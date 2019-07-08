باكو، 8 يوليو (أذرتاج). يشارك ممثلو الجيش الأذربيجاني في الفعاليات الدولية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العسكريين يشاركون في دورات تدريب "إدارة النزاعات" في تبيليسي والمساعدة أثناء الطوارئ في إطار سياسة الأمن والدفاع الموحدة لبرنامج الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي" في بوخارست.

AZERTAG.AZ : عسكريون أذربيجانيون يشاركون في الفعاليات الدولية

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