الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير السياحة والغابات والأغذية والزراعة في إيطاليا
AzerTAg.az
٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٤٦]
باكو، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير السياحة والغابات والأغذية والزراعة في إيطاليا جيان ماركو سينتينيو والوفد المرافق له.
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