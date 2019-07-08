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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير السياحة والغابات والأغذية والزراعة في إيطاليا

    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٤٦]

    باكو، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير السياحة والغابات والأغذية والزراعة في إيطاليا جيان ماركو سينتينيو والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير السياحة والغابات والأغذية والزراعة في إيطاليا
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