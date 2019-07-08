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    زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب إندونيسيا

    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٠٧]

    طوكيو، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بشدة 7.1 درجات على مقياس ريختر شاطئ إندونيسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي أن مركز الهزات الأرضية كان على بعد 136 كيلومتر من مدينة تيرنيت.

    جاء في الموقع الإلكتروني لوكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا أن احتمال حدوث تسونامي مرتفع.

    يذكر أن أكبر زلزال بقدر 9 درجات على مقياس ريختر في المحيط الهندي وقع في26 ديسمبر عام 2004 مما تسبب التسونامي التي راح ضحيتها ما يقارب 200 الف من البشر.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب إندونيسيا
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