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    شركات الطيران الروسية توقف رحلات بين روسيا وجورجيا

    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥‎٣]

    موسكو، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن رحلات طيران الركاب من روسيا إلى جورجيا.

    ووقع الرئيس بوتن مرسوما يمنع شركات الطيران الروسية من السفر إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو.

    وتم تنفيذ الرحلات الجوية بين البلدين من قبل ست شركات طيران روسية وشركتي طيران جورجية.

    AZERTAG.AZ :شركات الطيران الروسية توقف رحلات بين روسيا وجورجيا
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