شركات الطيران الروسية توقف رحلات بين روسيا وجورجيا
AzerTAg.az
٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥٣]
موسكو، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)
حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن رحلات طيران الركاب من روسيا إلى جورجيا.
ووقع الرئيس بوتن مرسوما يمنع شركات الطيران الروسية من السفر إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو.
وتم تنفيذ الرحلات الجوية بين البلدين من قبل ست شركات طيران روسية وشركتي طيران جورجية.
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