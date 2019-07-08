موسكو، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج) حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن رحلات طيران الركاب من روسيا إلى جورجيا. ووقع الرئيس بوتن مرسوما يمنع شركات الطيران الروسية من السفر إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو. وتم تنفيذ الرحلات الجوية بين البلدين من قبل ست شركات طيران روسية وشركتي طيران جورجية.

AZERTAG.AZ : شركات الطيران الروسية توقف رحلات بين روسيا وجورجيا

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