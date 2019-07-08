البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 9 يوليو
AzerTAg.az
٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٨:١٥]
باكو، 8 يوليو / تموز، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 يوليو / تموز.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 9 يوليو / تموز.
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