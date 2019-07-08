يشاد بدعم أذرتاج لمشاريع وكالة سينخوا

باكو، 8 يوليو، أذرتاج

كتب رئيس وكالة سينخوا جاي مينجاو لرئيس هيئة إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف أن وكالة أذرتاج أعطت توصيات قيمة لمشروع الشراكة الإعلامية الاقتصادية "حزام واحد طريق واحد" الذي تحققه وكالة سينخوا للأنباء وتشارك في تحقيقه مشاركة فاعلة.

أفادت أذرتاج أن جاي مينجاو أشاد بدعم أذرتاج التي أصبحت احدى وكالات الأنباء الولى التي أيدت بمبادرة الشراكة الإعلامية الاقتصادية "حزام واحد طريق واحد" معبرا عن أمله في مساهمة الإعلام العالمي بمساعي سينخوا وأذرتاج في هذه المنصة.

وجاء في الرسالة أن الغرض الرئيسي لمنبر الشراكة الإعلامية الاقتصادية "حزام واحد طريق واحد" تكوين فرص اتصالات مسهلة ومثمرة بين البلاد الواقعة على طول طريق الحرير التاريخي حيث أن البلاد تستفيد من إمكانات تنمية بعضها بعضا عبر هذا المنبر وفرصها وتوسيع فرصها الاقتصادية والتجارية ما يقودها إلى تكوين فرصة للتوصل إلى تنمية اقتصادية لبلدان أخرى أيضا.

يذكر أن أذرتاج تملك صفة عضو مؤسسي للمنبر أيضا.