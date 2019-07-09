    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٠:٥‎٨]

    باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تغيرت أسعار النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 64.13 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.02 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 57.58 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.08 دولارا.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٠:٤٩]
    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 66.5 دولار أمريكي
    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٠:٤١]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٠٦.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٢٢]
    أذربيجان تستورد 913 ألف طن من وقود الطائرات من تركيا خلال هذا العام
    ٠٦.٠٧.٢٠١٩ [١٢:٤٦]
    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 66 دولارا
    أسعار النفط في الأسواق العالمية