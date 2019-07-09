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    زلزال يضرب مقاطعة خوزستان الإيرانية

    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١١:٣٥‎]

    طهران، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس رختر مدينة خوزستان في جنوب غرب إيران وأحدث أضرارا بالأبنية في المدينة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الإيراني أن 64 شخصا أصيبوا وقتل آخر جراء الزلزال. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب مقاطعة خوزستان الإيرانية
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