إصابة 118 شخص بتسمم جماعي في تركيا
AzerTAg.az
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٣٦]
أنقرة، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)
حدث تسمم جماعي في قرية ديبكلي بمنطقة قوموشحانه التركية.
أفادت وكالة أذرتاج أنه تم إدخال 118 شخص إلى المستشفى بحالات تسمم غذائي، يرجح أنه من شرب مياه ملوثة
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١١:٣٥]
٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥٣]
٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٠٧]
٠٥.٠٧.٢٠١٩ [١١:٥٧]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥٠]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٣٤]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١١:٠٢]
٠٨.٠٧.٢٠١٩ [٢٢:٥٤]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٠:٥٨]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٠:٤٩]
٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٣٢]
٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٨:١٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥٤]
٠٢.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٥٣]
٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٢:٢٣]
١٨.٠٦.٢٠١٩ [١٦:١٩]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٢٢]
٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٤٣]
٠٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:١٥]
٠٧.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
٢١.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٠٩]
١٧.٠٦.٢٠١٩ [١٥:١٣]
١٦.٠٦.٢٠١٩ [١٩:٢١]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٠٣.٠٧.٢٠١٩ [٢١:٢٦]
١١.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٢٩]
٢٥.٠٥.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٠٧.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٥٠]
٠٦.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٤١]
٠٥.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٥٧]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٥:١٢]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٥٨]
٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك