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    إصابة 118 شخص بتسمم جماعي في تركيا

    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٣٦]

    أنقرة، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    حدث تسمم جماعي في قرية ديبكلي بمنطقة قوموشحانه التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم إدخال 118 شخص إلى المستشفى بحالات تسمم غذائي، يرجح أنه من شرب مياه ملوثة

    AZERTAG.AZ :إصابة 118 شخص بتسمم جماعي في تركيا
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    إصابة 118 شخص بتسمم جماعي في تركيا