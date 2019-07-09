أنقرة، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج) حدث تسمم جماعي في قرية ديبكلي بمنطقة قوموشحانه التركية. أفادت وكالة أذرتاج أنه تم إدخال 118 شخص إلى المستشفى بحالات تسمم غذائي، يرجح أنه من شرب مياه ملوثة

AZERTAG.AZ : إصابة 118 شخص بتسمم جماعي في تركيا

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