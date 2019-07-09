    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي

    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٤:١٦]

    باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    جرى اليوم لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك

    AZERTAG.AZ :لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٠٩]
    لقاء موسع بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي
    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدليان ببيان صحفي
    ٠٨.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٤٦]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير السياحة والغابات والأغذية والزراعة في إيطاليا
    ٠٦.٠٧.٢٠١٩ [٢٢:٠١]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس إقليم وينيتو الإيطالية مع الوفد المرافق له – إضافة
    لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي