باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج) جرى اليوم لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك

AZERTAG.AZ : لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي

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