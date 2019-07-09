لقاء على حدة بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي
AzerTAg.az
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٤:١٦]
باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)
جرى اليوم لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك
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