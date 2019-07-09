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    الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدليان ببيان صحفي

    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٥‎٥‎]

    باكو، 9 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ببيان صحفي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدليان ببيان صحفي
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    الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدليان ببيان صحفي الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدليان ببيان صحفي الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدليان ببيان صحفي الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدليان ببيان صحفي الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدليان ببيان صحفي الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدليان ببيان صحفي الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدليان ببيان صحفي