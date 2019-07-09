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    بيان وزارة الصحة بشأن حادث مروري مروع في ماصالي

    ٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٠٠]

    باكو، 9 يوليو، أذرتاج

    قالت وزارة الصحة إن حادثا مروريا مروعا وقع باصطدام شاحنة بحافلة صغيرة من نوع مرسيدس أودى بحياة 8 اشخاص ومنهم امرأتين وثلاثة رجال و3 تلاميذ.

    أفادت أذرتاج عن بيان الصحة أن شخصا آخر من الركاب نقل إلى مستشفى ماصالي المركزي بجروح مختلفة الخطورة وهي امرأة بلغت 24 عاما من عمرها وتتلقى حاليا العلاج في العناية المركزة.

    AZERTAG.AZ :بيان وزارة الصحة بشأن حادث مروري مروع في ماصالي
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